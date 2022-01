Neapel: Klare Ansage an Mertens

Die SSC Neapel diktiert ihrem Stürmer Dries Mertens die Bedingungen für einen Verbleib. „Verantwortlich für die Verträge und deren Verlängerungen ist unser Präsident. Wenn ein Spieler bleiben will, muss er die Bedingungen des Vereins akzeptieren“, sagte Trainer Luciano Spalletti am gestrigen Sonntag nach Napolis 4:1 gegen US Salernitana bei ‚DAZN‘.

Seit fast neun Jahren spielt Mertens für die Società Sportiva Calcio und und zählt mit seiner Art und seinem sportlichen Wert (233 Scorerpunkte in 382 Spielen) längst zu den Klubikonen. Nach eigenem Bekunden würde der 34-jährige Belgier gerne am Vesuv bleiben. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und kann vom Verein per Option um ein Jahr verlängert werden.