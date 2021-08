Moriba-Poker: Barça bleibt hart

Der FC Barcelona ist nicht bereit, auch nur einen Millimeter von seiner Ablöse-Forderung für Ilaix Moriba abzurücken. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ muss RB Leipzig 20 Millionen Euro für den 18-jährigen Mittelfeldspieler aufbringen. Andernfalls sei Barça bereit, das Eigengewächs ein ganzes Jahr lang auf die Tribüne zu setzen.

Moriba hat den Ärger der Vereinsbosse auf sich gezogen, weil er das Angebot zur Verlängerung vor einiger Zeit ausschlug. Auch Trainer Ronald Koeman wetterte zuletzt öffentlich: „Ich weiß vom Verein, was Barça ihm bieten will. Mein Rat ist, dass Geld nicht das Wichtigste ist, sondern Spielzeit, aber der Spieler und seine Leute denken anders. Darüber bin ich enttäuscht. Mit 18 Jahren kann Geld nicht so wichtig sein.“ Moriba selbst peilt dem Vernehmen nach einen Wechsel nach Leipzig an.