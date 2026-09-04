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Köln findet Kujovic-Abnehmer

von Remo Schatz - Quelle: ztefc.hu
3 min.
Emin Kujovic tritt kräftig gegen den Ball @Maxppp

Emin Kujovic (21) schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf und wechselt nach Ungarn. Beim Zalaegerszegi TE FC erhält der gebürtige Kölner einen Dreijahresvertrag.

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Kujovic wurde seit 2020 am Geißbockheim ausgebildet. Für einen Profieinsatz reichte es in der Domstadt aber nicht. 69 Mal lief der Mittelfeldspieler für die zweite Mannschaft auf und konnte dabei immerhin 16 Torbeteiligungen verbuchen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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