Bayern-Kracher: Schlotterbeck ist bereit

Beim Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) wird Nico Schlotterbeck (26) wohl in die Startelf von Borussia Dortmund zurückkehren. Das bestätigte Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Freitag: „Schlotti wäre bereit, morgen von Beginn an zu spielen. Noch ganz anders als in Bergamo.“

Beim bitteren Champions League-Aus gegen Atalanta Bergamo (1:4) war Schlotterbeck nach auskurierten muskulären Problemen zwar wieder Teil des Kaders, zum Einsatz kam der Abwehrchef allerdings nicht. Nun rückt der deutsche Nationalspieler beim Klassiker gegen die Münchner voraussichtlich wieder in die Anfangself.