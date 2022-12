Nächster Bundesligist heiß auf Mittelstädt

Die Interessenten für Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC mehren sich. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich auch der SV Werder Bremen in den Poker um den 25-Jährigen eingeschaltet hat. Der Vertrag des Linksverteidigers in der Hauptstadt endet im Sommer.

Neben den Grün-Weißen wurden in den vergangenen Wochen bereits der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht. Der 1,80 Meter große Außenbahnspieler ist bei der Hertha in der laufenden Saison außen vor.

Unter Trainer Sandro Schwarz stand der gebürtige Berliner bislang nur in sieben von 15 Bundesligapartien auf dem Platz. Davon lediglich zweimal in der Startelf. Sollte sich Mittelstädt angesichts seiner geringen Spielanteile dazu entscheiden, seinen Jugendklub zu verlassen, mangelt es ihm offenbar nicht an Auswahl.