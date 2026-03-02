SGE-Boss bedauert Toppmöller-Entscheidung

Die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt hadern auch einige Wochen später noch immer mit der Entlassung von Dino Toppmöller im Januar. Das bekräftigt Vorstandssprecher Axel Hellmann in der Veranstaltungsreihe ‚Missverstehen Sie mich richtig‘: „Ich empfinde jede Trainerentlassung als Niederlage. Mit einem Trainer wie Dino Toppmöller hat man sich einiges vorgenommen. Er ist ein Trainer, der im Sinne des Klubs arbeitet. Er hat die Eintracht verstanden und gefühlt.“ Daher sei der Schritt „sehr schmerzhaft“ gewesen. Insbesondere da die Eintracht im Allgemeinen sehr „trainerstabil ist“. Der letzte Coach, der frühzeitig seinen Platz auf der SGE-Bank räumen musste, war Armin Veh kurz vor Ende der Saison 2015/16.

Seitdem hatte jeder Trainer am Main seinen Vertrag erfüllt – bis zur Entlassung von Toppmöller. Dennoch sei die Entscheidung richtig gewesen, so Hellmann: „Es gibt Phasen, in denen eine Mannschaft Spiele in Serie nicht gewinnt und man trotzdem das Gefühl hat, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Manchmal klappt dieser Zusammenhalt aber nicht. Und dann ist das auch eine Niederlage für alle in diesem System.“