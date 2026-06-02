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La Liga

Neuer Klub überzeugt Lewandowski

von Dominik Schneider - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
lewandowski steht @Maxppp

Fenerbahce macht offenbar große Fortschritte im Werben um Robert Lewandowski. Präsidentschaftskandidat Hakan Safi hat den polnischen Torjäger laut Yagiz Sabuncuoglu grundsätzlich davon überzeugt, zum Klub aus Istanbul zu wechseln. Von einer endgültigen Einigung ist aber noch nicht die Rede.

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Schon vor wenigen Tagen berichtete der türkische Transferjournalist, dass Fener dem 37-Jährigen ein Angebot unterbreitet hat. Die Angaben dazu variieren stark in den türkischen Medien. Mitunter wurde von einem Vertrag bis 2028 berichtet, der mit zehn Millionen Euro pro Jahr dotiert sein soll. Safi selbst kündigte in den kommenden Tagen mehr Informationen zu seinen ambitionierten Transferplänen an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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