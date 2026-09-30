Im Zuge der möglicherweise sehr harten Sanktionen gegen Manchester City droht den Skyblues der Ausverkauf ihres Starensembles. Welttorhüter Gianluigi Donnarumma hat laut ‚Teamtalk‘ spannende Alternativen. Das englische Portal nennt Real Madrid als favorisiertes Ziel des 27-jährigen Italieners, der noch bis 2030 in England unter Vertrag steht.

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Außerdem wärmt ‚Teamtalk‘ alte Gerüchte um das Interesse von Bayern München, Inter Mailand, Juventus Turin und Galatasaray an Donnarumma wieder auf. Gerade in München sucht man aber für den kommenden Sommer eher nach einer Nummer zwei hinter Jonas Urbig (23), der Manuel Neuer (40) als Stammkeeper beerben soll.