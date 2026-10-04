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FC Bayern: Neues Gerücht um Yildiz-Rückkehr

Kenan Yildiz verließ den FC Bayern 2022 ablösefrei zu Juventus Turin. Dort wurde der gebürtige Regensburger zum Topstar. Gerade bremst ihn ein Fußbruch aus.

von Lukas Hörster - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Kenan Yıldız bereitet sich auf einen Einwurf vor @Maxppp

Der FC Bayern lässt Kenan Yildiz offenbar nicht aus den Augen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, verfolgt der Rekordmeister die Entwicklung seines Eigengewächses genau. Im Bericht wird über einen Transfer im Sommer spekuliert.

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Ob ein Comeback beim FCB für Yildiz infrage kommt, steht auf einem anderen Blatt. Im Frühjahr sagte der heute 21-Jährige: „Ich bin jetzt seit vier Jahren hier, und alle haben mir immer großes Vertrauen entgegengebracht, etwas, das mir bei Bayern gefehlt hat. Ich war elf Jahre lang dort und habe nie ihr Vertrauen gespürt.“

Wahrscheinlicher scheint da also ein Wechsel zu Real Madrid. Die Königlichen sind laut dem ‚Corriere dello Sport‘ erneut heiß auf Yildiz, der zur neuen Saison auf dem linken Flügel von Vinicius Junior übernehmen könnte. Eine dritte Yildiz-Spur führt derweil zum FC Arsenal.

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Erst im Februar hat der filigrane Rechtsfuß seinen Vertrag bei Juve bis 2030 verlängert. Als mögliche Ablöse für Yildiz kursieren daher 100 Millionen Euro aufwärts. Wegen einer Operation am Fuß fällt Yildiz noch etwa zwei Monate lang aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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