Hoffenheim-Talent Hennrich in die zweite Liga

Der 1. FC Heidenheim stellt in Kürze einen neuen Rechtsaußen vor. Laut ‚Sky‘ und ‚RTL‘ wechselt Paul Hennrich von der TSG Hoffenheim an die Brenz. Der Medizincheck sei bereits bestanden, nur noch die offizielle Mitteilung der Klubs fehlt.

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Hennrichs hatte im Dezember 2024 sein Debüt für die Profis der TSG gegen Borussia Dortmund (1:1) gefeiert, weitere Einsätze kamen aber nicht mehr hinzu. Für die Zweitvertretung kam der 21-Jährige in der abgelaufenen Saison auf 36 Pflichtspiele in der 3. Liga. Dabei gelangen ihm neun Tore und fünf Vorlagen.