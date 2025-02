Flick begeistert Barça: Verlängerung in Sicht?

Der FC Barcelona ist zurück, könnte man meinen. Unter Trainer Hansi Flick spielen die Katalanen teils berauschenden Offensivfußball, unter anderem wurde Real Madrid sowohl in La Liga (4:0) als auch im Finale der Supercopa (5:2) souverän bezwungen. Lange Zeit grüßte man in der Liga vom Platz an der Sonne, lediglich ein kleines Formtief gegen Ende der Hinrunde sorgte für den Verlust der Tabellenführung. Mit vier Punkten Rückstand auf die Königlichen befindet sich Barça aber trotzdem noch in Schlagdistanz. Auch in der Champions League sicherten sich die Blaugrana einen Platz unter den ersten Acht.

Mit den streckenweise überragenden Auftritten werden auch die Rufe nach einer Vertragsverlängerung von Flick laut. Der Übungsleiter selbst trat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Sevilla am Sonntag (21 Uhr) noch auf die Bremse: „Ich bin glücklich im Verein, mit den Spielern und mit der Entwicklung, aber im Moment ist nicht die Rede von einer Vertragsverlängerung. Ich habe noch ein Jahr vor mir, und das ist viel für einen Trainer.“

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, ist der Fortschritt unter dem ehemaligen Bundestrainer aber auch den Bossen von Barça nicht entgangen. Demnach ist der Verein sehr zufrieden mit Flick und möchte gegen Ende der Saison die Gespräche über eine Verlängerung aufnehmen. Angesichts der bisherigen Leistungen dürfte in der Liga sowie in der Königsklasse noch mit Barcelona zu rechnen sein. Argumente für eine Ausdehnung seines Arbeitspapiers hat Flick aber schon jetzt zuhauf gesammelt.