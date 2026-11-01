Beim FC Bayern sorgt man sich auch um Jonas Urbig (23). Nach dessen Zusammenprall mit Carney Chukwuemeka (23) beim Spiel gegen Borussia Dortmund (2:2) steht laut der ‚Bild‘ ein Fragezeichen hinter dem Einsatz beim Champions League-Spiel gegen Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr). Der deutsche Rekordmeister nehme den Crash ernst und wolle schauen, ob beim Torhüter Anzeichen einer Gehirnerschütterung oder andere Probleme vorliegen.

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In den Katakomben der Allianz Arena wirkte der DFB-Keeper der ‚Bild‘ zufolge etwas benommen, sagte später dann aber witzelnd: „Alles okay, aber halt zwei Knie ins Gesicht bekommen.“ Ein Ausfall käme für Bayern zur Unzeit. Auch Stammkeeper Manuel Neuer (40) ist weiter fraglich. Laut der Boulevardzeitung wird es eng mit einer rechtzeitigen Rückkehr zum Atlético-Spiel.