Kauft sich Mayweather bei Newcastle ein?

Floyd Mayweather ist offenbar nicht abgeneigt, Newcastle United zu übernehmen. „In den USA nennen wir es Soccer, aber die Newcastle-Fußballmannschaft ist ein unglaubliches Team. Wenn die Leute wollen, dass ich das Team kaufe – lasst es mich wissen“, wird der 43-Jährige vom ‚Evening Chronicle‘ zitiert. Mayweather war im Rahmen seiner 'an evening with'-Tour vor Ort.

Der ehemalige Box-Superstar verlor nicht einen Kampf und hat den Weltmeistertitel in fünf verschiedenen Gewichtsklassen gewonnen. In finanzieller Hinsicht spielt Mayweather in einer eigenen Liga. Der US-Amerikaner erhieltaufgrund der lukrativen Kampfprämien den Spitznamen Money. Zur Erinnerung: Für den Kampf gegen Manny Pacquiao bekam Mayweather rund 130 Millionen Euro.