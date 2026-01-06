Menü Suche
Kommentar 66
Bayern-Bosse reagieren erstmals auf Karl-Aussagen

Lennart Karl sorgte mit dem öffentlich formulierten Wunsch, eines Tages für Real Madrid zu spielen, für einige Irritationen. Die Verantwortlichen des FC Bayern haben nun am Rande eines Testspiels auf die Aussagen reagiert.

von Lukas Weinstock - Quelle: Servus TV
1 min.
Lennart Karl fordert den Ball für den FC Bayern München @Maxppp

„Natürlich ist der FC Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns“, sagte Lennart Karl (17) am vergangenen Sonntag im Rahmen eines Fanklubbesuchs. Die Aussage schlug hohe Wellen und verärgerte nicht wenige Fans des FC Bayern.

Am Rande des heutigen Testspiels gegen RB Salzburg (5:0) meldeten sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters erstmals zu Wort. „Ich glaube, das ist der Lenny. Wer den Lenny kennt, weiß das. So spielt er auch Fußball. Er trägt sein Herz auf der Zunge. Der scheißt sich nichts, sagt man bei uns – auch auf dem Platz. Er redet wie ein 17-jähriger Bursche“, so Sportdirektor Christoph Freund gegenüber ‚Servus TV‘.

„Er fühlt sich extrem wohl beim FC Bayern. Er genießt gerade diese Zeit. In seiner Kindheit hat er mal bei Real Madrid mit trainiert – das war sein Traumverein. Er wurde gefragt, wer neben dem FC Bayern sein Traumverein ist“, betonte Freund weiter.

Sportvorstand Max Eberl schlug in die gleiche Kerbe: „Ein 17-Jähriger darf auch mal Fehler machen. Er kam einen Tag danach zu uns und hat gesagt: Ich glaube, ich habe da etwas nicht so ganz Gutes gesagt. Für uns ist die Sache vom Tisch, es war auch nie Thema. Er zeigt seine Leistung auf dem Platz.“ Gegen Salzburg zeigte sich Karl unbeeindruckt von den Nebengeräuschen und erzielte zwei Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (66)
Bundesliga
FC Bayern
Real Madrid
Lennart Karl

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lennart Karl Lennart Karl
