Bayern-Bosse reagieren erstmals auf Karl-Aussagen

„Natürlich ist der FC Bayern ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns“, sagte Lennart Karl (17) am vergangenen Sonntag im Rahmen eines Fanklubbesuchs. Die Aussage schlug hohe Wellen und verärgerte nicht wenige Fans des FC Bayern.

Am Rande des heutigen Testspiels gegen RB Salzburg (5:0) meldeten sich die Verantwortlichen des Rekordmeisters erstmals zu Wort. „Ich glaube, das ist der Lenny. Wer den Lenny kennt, weiß das. So spielt er auch Fußball. Er trägt sein Herz auf der Zunge. Der scheißt sich nichts, sagt man bei uns – auch auf dem Platz. Er redet wie ein 17-jähriger Bursche“, so Sportdirektor Christoph Freund gegenüber ‚Servus TV‘.

„Er fühlt sich extrem wohl beim FC Bayern. Er genießt gerade diese Zeit. In seiner Kindheit hat er mal bei Real Madrid mit trainiert – das war sein Traumverein. Er wurde gefragt, wer neben dem FC Bayern sein Traumverein ist“, betonte Freund weiter.

Sportvorstand Max Eberl schlug in die gleiche Kerbe: „Ein 17-Jähriger darf auch mal Fehler machen. Er kam einen Tag danach zu uns und hat gesagt: Ich glaube, ich habe da etwas nicht so ganz Gutes gesagt. Für uns ist die Sache vom Tisch, es war auch nie Thema. Er zeigt seine Leistung auf dem Platz.“ Gegen Salzburg zeigte sich Karl unbeeindruckt von den Nebengeräuschen und erzielte zwei Treffer.