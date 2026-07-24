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Offiziell Weltmeisterschaft

Van Bommel übernimmt Belgien

von Daniel del Federico
3 min.
Mark van Bommel an der Seitenlinie @Maxppp

Mark van Bommel übernimmt ab sofort das Traineramt bei der belgischen Nationalmannschaft. Wie der Verband RBFA offiziell verkündet, unterschreibt der 49-Jährige einen Vertrag bis 2028. Der Niederländer folgt damit auf Rudi Garcia, der die Roten Teufel bei der WM bis ins Viertelfinale führte. Das bis Ende Juli befristete Arbeitspapier des 62-Jährigen wurde jedoch nicht verlängert.

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Van Bommel war zuletzt bis 2024 als Cheftrainer für Royal Antwerpen tätig. Zuvor betreute er den VfL Wolfsburg sowie den PSV Eindhoven. Als Spieler war er Kapitän beim FC Bayern und der niederländischen Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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