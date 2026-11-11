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Bundesliga

Mit Nusa: Vier Transfer-Optionen für Arsenal

von Dominik Sandler - Quelle: The Independent
1 min.
Antonio Nusa ballt die Faust @Maxppp

Der FC Arsenal hat bei der Suche nach einem neuen Flügelspieler insgesamt vier Kandidaten ausgemacht. ‚The Independent‘ berichtet, dass neben Antonio Nusa (21/RB Leipzig), Eli Kroupi (2/AFC Bournemouth) und Endrick (20/Real Madrid) auch Álex Baena (25) von Atlético Madrid bei den Gunners auf dem Zettel steht. Der spanische Weltmeister könnte im Tausch für Martin Zubimendi (27) wechseln, den die Rojiblancos gerne nach Spanien holen wollen.

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Alle vier Optionen dürften in jedem Fall kostspielig werden. Baena ist bei Atlético gesetzt und mit fünf Toren und drei Vorlagen einer der Schlüsselspieler. Kroupi, Nusa und Endrick werden gleich von mehreren Topklubs genau verfolgt. Mikel Arteta hofft schon seit dem Sommer auf eine zusätzliche Option für den Flügel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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