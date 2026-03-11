Köln: Kainz macht Schluss

Florian Kainz (33) hängt die Schuhe an den Nagel. Wie der 1. FC Köln mitteilt, beendet der offensive Mittelfeldspieler im Sommer seine aktive Karriere.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den FC und Werder Bremen spielte Kainz bislang 196 Mal in der Bundesliga, erzielte dabei 27 Tore und gab 35 Vorlagen. Sein Vertrag in Köln läuft ohnehin am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit kommt der ehemalige österreichische Nationalspieler nur noch sporadisch zum Einsatz.