Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Köln: Kainz macht Schluss

von Lukas Hörster - Quelle: fc.de
1 min.
Florian Kainz bedankt sich bei den Fans @Maxppp

Florian Kainz (33) hängt die Schuhe an den Nagel. Wie der 1. FC Köln mitteilt, beendet der offensive Mittelfeldspieler im Sommer seine aktive Karriere.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Köln
Florian Kainz wird im Sommer seine Karriere als Spieler beenden.

202 Pflichtspiele, 69 Scorerpunkte für den FC. Kainzi ist geblieben in schwierigen Zeiten, hat zwei Aufstiege gefeiert - und mit unserem FC im Europapokal gespielt. Danke für alles! ❤️🤍 #effzeh
Bei X ansehen

Für den FC und Werder Bremen spielte Kainz bislang 196 Mal in der Bundesliga, erzielte dabei 27 Tore und gab 35 Vorlagen. Sein Vertrag in Köln läuft ohnehin am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit kommt der ehemalige österreichische Nationalspieler nur noch sporadisch zum Einsatz.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Florian Kainz

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Florian Kainz Florian Kainz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert