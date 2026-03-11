Bundesliga
Köln: Kainz macht Schluss
Florian Kainz (33) hängt die Schuhe an den Nagel. Wie der 1. FC Köln mitteilt, beendet der offensive Mittelfeldspieler im Sommer seine aktive Karriere.
1. FC Köln @fckoeln – 19:15
Florian Kainz wird im Sommer seine Karriere als Spieler beenden.Bei X ansehen
202 Pflichtspiele, 69 Scorerpunkte für den FC. Kainzi ist geblieben in schwierigen Zeiten, hat zwei Aufstiege gefeiert - und mit unserem FC im Europapokal gespielt. Danke für alles! ❤️🤍 #effzeh
Für den FC und Werder Bremen spielte Kainz bislang 196 Mal in der Bundesliga, erzielte dabei 27 Tore und gab 35 Vorlagen. Sein Vertrag in Köln läuft ohnehin am Saisonende aus. In der laufenden Spielzeit kommt der ehemalige österreichische Nationalspieler nur noch sporadisch zum Einsatz.
