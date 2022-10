Neuer Vertrag für Everton-Talent

Der FC Everton bindet Reece Welch. Wie der Premier League-Klub verkündet, hat der 19-jährige Innenverteidiger einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Das bisherige Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Der englische U19-Nationalspieler durchlief die Jugendakademie der Toffees und kam zuletzt hauptsächlich in der zweiten Mannschaft des Klubs zum Einsatz. Im Ligapokal stand Welch im August aber auch bereits einmal bei den Profis in der Startelf.

✍️ | Reece Welch has signed a new four-year contract until the end of June 2026.



Congrats, Reece! 🔵