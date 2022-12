Berater verrät: Der Plan mit Kolo Muani

Randal Kolo Muani (24) hegt keine konkreten Abschiedspläne für den kommenden Sommer. Seine Berateragentur MDC Advisors lässt gegenüber ‚Sport1‘ verlauten: „Unser Plan ist, dass Randal Kolo Muani mindestens noch ein Jahr in Frankfurt bleibt. Er fühlt sich sehr wohl bei der Eintracht. Hier hat Randal den perfekten Standort für seine Entwicklung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Kolo Muani kam vor der Saison ablösefrei vom FC Nantes nach Frankfurt und steht nach 23 Einsätzen bei 19 Scorerpunkten (acht Tore, elf Assists). Derzeit weilt der Stürmer mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Nach FT-Informationen haben der FC Liverpool und Tottenham Hotspur Interesse, Kolo Muani im Sommer zu verpflichten. „Wenn Kolo Muani in seiner zweiten Saison 20 Tore schießt, dann wäre ein solcher Schritt realistischer“, so die Agentur.

Lese-Tipp

Frankfurt verleiht Onguéné