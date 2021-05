Bale: Real-Rückkehr und dann Karriereende?

Gareth Bale scheint seine Liebe zum Profifußball auch während seiner Leihe zu Ex-Klub Tottenham Hotspur nicht gänzlich zurückgewonnen haben. Zwar absolvierte der 31-jährige Offensivstar 33 Pflichtspiele für die Spurs, in denen er unter anderem 14 Treffer erzielte, doch die körperlichen Probleme plagen den verletzungsanfälligen Linksfuß auch in London.

Der ‚as‘ zufolge haben die häufigen Verletzungen Bale dazu gebracht, über ein mögliches Karriereende im Sommer 2022 nachzudenken, wenn sein Vertrag bei Real Madrid endet. Auch in dieser Saison plagten den Angreifer mehrere Blessuren, aufgrund derer er zwölf Partien verpasste.

Letzte Ausfahrt Wales?

Der Dreifachbelastung eines international vertretenen Klubs scheint Bales Körper nach 15 Profijahren nicht mehr gerecht zu werden. Der Fokus des Flügelstürmers sei nun, so fit wie möglich mit Wales an der kommenden Europameisterschaft teilzunehmen. Es könnte der letzte große Höhepunkt für den ehemaligen und mittlerweile von Eden Hazard (115 Millionen) abgelösten Madrider Rekordeinkauf werden.

Sollte bei Real der potenzielle Nachfolger für den zur Diskussion stehenden Zidane ebenso keine Verwendung für Bales Fähigkeiten finden, wäre ein Karriereende im Folgesommer eine plausible Konsequenz. Zwar hat sich Bale dem Bericht zufolge noch keine abschließenden Gedanken gemacht. Aber: Dass der Hobbygolfer nicht mehr mit Leib und Seele hinter dem bezahlten Fußall steht, ließ er in der Vergangenheit mehrfach durchblicken.

Im Jahr 2019 gab der Waliser in einem Interview mit ‚BT Sport‘ einen ungewohnt offenen Blick in seine Beziehung zum Fußballgeschäft: „Es ist, als würdest du dein Leben in gewisser Art verlieren. Wir sind hier nur Roboter.“ Man könne „nie selbst entscheiden, was du tun willst – und wann du es tun willst.“ Erst nach der aktiven Karriere würde man „sein Leben zurück“ bekommen.