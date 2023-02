Betis: Saisonaus für Fekir

Bittere Nachricht für Nabil Fekir und Betis Sevilla. Wie der spanische Erstligist mitteilt, zog sich der französische Spielmacher eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu und fällt damit für lange Zeit aus.

Der 29-Jährige litt in der Vergangenheit immer wieder unter Knieproblemen und wird sich aufgrund seiner neuerlichen Verletzung in wenigen Tagen einer Operation unterziehen. Ob der torgefährliche Mittelfeldspieler zur Saisonvorbereitung der kommenden Spielzeit wieder eingreifen kann, steht derzeit noch in den Sternen.

