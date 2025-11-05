Hummels enthüllt Beinahe-Transfer zu PSG

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund 2024 wäre Mats Hummels beinahe bei Paris St. Germain gelandet. Das verriet der 36-Jährige, der seine Schuhe mittlerweile an den Nagel gehängt hat, im Vorfeld der gestrigen Champions League-Partie von PSG gegen den FC Bayern (1:2) als Experte bei ‚Prime Video‘: „Ich muss natürlich jetzt aufpassen, was ich so erzähle. Ja, aber tatsächlich. Im Sommer 2024, gegen Ende der Wechselperiode, gab es Interesse von beiden Seiten, also auch von mir, muss ich gar nicht drumherumreden.“

Der Weltmeister von 2014 erklärt, warum der Deal letztlich nicht zustande kam: „Dann ist es aber daran gescheitert, dass sich eine Personalie im Kader hätte noch verändern müssen, sich aber nicht mehr verändert hat. Es ist trotzdem fast noch passiert, aber schlussendlich doch nicht. Aber eventuell, wenn es jetzt irgendwie anders gelaufen wäre, vielleicht würde man mich dann doch noch da hinten sehen.“ Während sich Hummels bekanntlich stattdessen für eine Saison der AS Rom anschloss, gewann PSG in der vergangenen Saison erstmals die Champions League.