FC Bayern: Tür für Stiller bleibt auf

Geht es nach Jochen Sauer, bleibt die Tür für Angelo Stiller beim FC Bayern offen. Über das Eigengewächs, das im Sommer ablösefrei zur TSG Hoffenheim wechselt, sagt der Nachwuchschef auf der Bayern-Homepage: „Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht irgendwann wieder nach München zurückkehrt.“

Dass der 19-Jährige nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugt werden konnte, müsse man „akzeptieren“, so Sauer. Aber: „Natürlich sind das genau die Spieler, bei denen man bei auslaufenden Verträgen um einen Verbleib kämpft.“ Stiller sei „talentiert, hat großes Potenzial und versucht auch für sich persönlich den besten Karriere-Schritt zu machen.“ Der Mittelfeldspieler kam bislang dreimal für die Bayern-Profis zum Einsatz. In der Regel läuft er für die zweite Mannschaft in der dritten Liga auf.