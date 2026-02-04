Menü Suche
Zwei Lager: Kovac spaltet den BVB

Auf sechs Punkte hat Borussia Dortmund den Abstand zu Tabellenführer FC Bayern reduziert. Dennoch gibt es zur Arbeit von Niko Kovac unterschiedliche Ansichten.

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Niko Kovac trainiert Borussia Dortmund @Maxppp

1,98 Punkte pro Spiel sowie Platz zwei in der Liga – Niko Kovac hat Borussia Dortmund nach seiner Amtsübernahme vor rund einem Jahr eigentlich stabilisiert. Doch das DFB-Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen (0:1) sowie die jüngsten Performances in der Königsklasse sollen dafür gesorgt haben, dass sich im BVB-Umfeld zwei Lager gebildet haben, berichtet die ‚Sport Bild‘.

„Eines, das der Meinung ist, dass Kovac aus dem Kader das Maximum herausholt“ sowie „ein anderes, das die Spielweise bemängelt und die Offensiv-DNA der Borussia als verloren gegangen ansieht“, heißt es in der aktuellen Ausgabe der Sportzeitschrift.

Fakt ist: Auf die Schwarz-Gelben warten richtungsweisende Wochen. In den Champions League-Playoffs trifft Dortmund auf Atalanta Bergamo, zudem stehen in der Bundesliga die schweren Begegnungen gegen RB Leipzig und den FC Bayern an. Dann wird sich wohl herausstellen, in welche Richtung das Pendel an der Strobelallee ausschlägt – pro oder contra Kovac.

