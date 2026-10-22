Ex-Bayern-Talent schließt Rückkehr aus

Torhüter Tom Ritzy Hülsmann (22) sieht seine Zukunft trotz einer möglichen Rückkaufoption nicht beim FC Bayern. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ spricht der 2,05 Meter große Schlussmann über seine Zukunft und seinen internationalen Lieblingsklub.

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„Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie wirklich eine Rückkaufoption haben. (schmunzelt) Aber nein, das ist kein Ziel von mir (zum FC Bayern zu wechseln, Anm. d. Red.). Mein internationaler Lieblingsklub ist AC Milan“, erklärt Hülsmann, der aktuell bei Stade Reims in der Ligue 2 mit starken Leistungen überzeugt. Auch zur möglichen Nachfolge von Manuel Neuer äußert sich der Keeper und nennt mehrere Kandidaten: „Für mich gibt es nicht diesen einen, weil wir viele gute junge Torhüter haben. Dennis Seimen vom VfB Stuttgart ist auch ein super Torwart, Jonas Urbig natürlich, dann Mio Backhaus – es gibt ganz viele, die infrage kommen. Eine Prognose kann ich nicht abgeben.“