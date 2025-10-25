Steffen erläutert schnelle Boniface-Wende

Trainer Horst Steffen hat erklärt, warum Neuzugang Victor Boniface (24) nach anfänglichen Fitnessproblemen beim gestrigen 1:0-Erfolg über Union Berlin erstmals in der Startelf von Werder Bremen stand. „Ich habe mal reingehört. Ich hatte die Idee nach Heidenheim: Jetzt ist es so weit, jetzt muss er kommen. Ich habe dann den ein oder anderen mit ins Boot genommen. Die Entscheidung war aber die des Trainerteams“, gab der Übungsleiter im Anschluss an die Partie zu, dass sich unter anderem auch Mitspieler für den Angreifer starkgemacht haben.

Die Gewichtsprobleme, mit denen der von Bayer Leverkusen ausgeliehene Boniface zuletzt zu kämpfen hatte, scheint er vor seinem 85-minütigen Einsatz in den Griff bekommen zu haben: „Es sind da aber noch ein paar Schritte zu gehen. Wie lange es dauert, dass er wieder der Top-Victor ist, können wir nicht sagen. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht“, so Steffen.