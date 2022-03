Marsch übernimmt in Leeds

Schon bevor Leeds United am Sonntag die Trennung von Aufstiegstrainer Marcelo Bielsa (66) bekanntgab, schwelten die Gerüchte um eine Einigung mit Jesse Marsch. Wie der Verein nun offiziell mitteilte, übernimmt der 48-Jährige den kriselnden Klub ab sofort und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Der US-Amerikaner war im vergangenen Sommer nach zwei erfolgreichen Jahren als Trainer von RB Salzburg in die Bundesliga zu RB Leipzig gewechselt. Dort konnte Marsch die Mannschaft aber nicht auf dem Erfolgskurs halten, den Julian Nagelsmann eingeschlagen hatte und wurde Anfang Dezember freigestellt. Für Marsch ist Leeds die fünfte Station als Cheftrainer.

#LUFC can today announce the appointment of Jesse Marsch as our new head coach, pending international clearance