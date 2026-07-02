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Copado kehrt zurück

von David Hamza
3 min.
Lucas Copado klatscht @Maxppp

Lucas Copado (22) kehrt zu Energie Cottbus zurück. Der Offensivspieler wechselt vom SC Paderborn zum Zweitliga-Aufsteiger. Zu Vertrags- und Ablösemodalitäten machen die Vereine keine Angaben. Copado war bereits in der Saison 2024/25 leihweise in Cottbus am Ball. Für Paderborn bestritt er in der abgelaufenen Spielzeit nur zehn Einsätze (ein Tor).

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Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz schwärmt: „Lucas macht unfassbar viele intensive Meter, hat ein ausgezeichnetes Anlaufverhalten und ist dazu noch torgefährlich. All das konnten wir in dem Jahr bei uns in der 3. Liga sehen und wir wollten ihn unbedingt zu uns zurückholen. Wir wissen und schätzen, was er kann. Das passt zu dem, was wir spielen wollen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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