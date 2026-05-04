Bestätigt: Wolfsburg könnte sich bei der Konkurrenz bedienen

Unabhängig von der weiteren sportlichen Entwicklung sucht der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg weiter nach einem neuen Sportgeschäftsführer. Das bestätigt Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir sind in guten Gesprächen. Für uns ist es wichtig, dass wir den Richtigen finden. Es nützt nichts, wenn wir jetzt nur schnell irgendetwas machen, damit die Situation geklärt ist. Wir wollen den Richtigen, und dafür nehmen wir uns die Zeit. Wir sind aber natürlich nicht abgeneigt, wenn es ein paar Tage früher klappt.“ Seit der Entlassung von Peter Christiansen im März ist die Stelle unbesetzt. Wichtig sei jedoch: „Wenn einer klar signalisieren würde, er spielt auf Zeit, weil er erst wissen will, ob es die erste Liga ist, dann wäre das ein Kriterium, das gegen ihn spricht.“

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Ein möglicher Grund für die lange Suche scheint zu sein, dass sämtliche Topkandidaten derzeit gebunden sind. Hoch gehandelt werden neben Marcel Schäfer (RB Leipzig) auch Andreas Schicker (TSG Hoffenheim) und Fabian Wohlgemuth (VfB Stuttgart), um die sich die Wölfe bereits im Winter vergeblich bemüht hatten. Namen will Benaglio nicht kommentieren, gesteht jedoch: „Es gibt sicher Kandidaten, die noch unter Vertrag stehen. Es ist ganz selten, dass auf dieser Position viele Leute ohne Job auf dem Markt sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass die meisten, gerade die Qualifizierten, irgendwo unter Vertrag stehen.“