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Mit Gewinn: Leipzig gibt Sani wieder ab

von Tom Steinmetzler
1 min.
Suleman Sani im RB-Training @Maxppp

RB Leipzig verkauft Suleman Sani (20) nach Saudi-Arabien an Al Qadsiah. Der Flügelspieler wechselt für eine Ablöse von acht Millionen Euro inklusive Boni.

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Sani war erst im Januar dieses Jahres aus der Slowakei vom AS Trencin nach Leipzig gekommen. Fünf Millionen Euro flossen damals. Ohne Einsatz, aber mit Gewinn für RB geht es für Sani nun in der Saudi Pro League weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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