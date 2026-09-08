RB Leipzig verkauft Suleman Sani (20) nach Saudi-Arabien an Al Qadsiah. Der Flügelspieler wechselt für eine Ablöse von acht Millionen Euro inklusive Boni.

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Suleman #Sani wechselt zu Al-Qadsiah ℹ️



Der 20-jährige Offensivspieler verlässt RB Leipzig und schließt sich dem saudi-arabischen Erstligisten an. Beide Clubs haben sich auf einen festen Transfer verständigt 🤝



Viel Erfolg dir, Suleman! pic.twitter.com/rzDxKh0863 — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 8, 2026

Sani war erst im Januar dieses Jahres aus der Slowakei vom AS Trencin nach Leipzig gekommen. Fünf Millionen Euro flossen damals. Ohne Einsatz, aber mit Gewinn für RB geht es für Sani nun in der Saudi Pro League weiter.