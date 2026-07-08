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2. Bundesliga

Ziereis wagt neues Abenteuer

von Dominik Sandler - Quelle: Nürnberger Nachrichten
Philipp Ziereis für Fürth @Maxppp

Nur ein Jahr nach seiner Zweitliga-Rückkehr verlässt Philipp Ziereis die SpVgg Greuther Fürth schon wieder. Die ‚Nürnberger Nachrichten‘ berichten, dass der 33-Jährige nach Australien wechselt und sich dort Melbourne Victory anschließen wird. In Fürth wäre sein Vertrag noch bis 2027 gelaufen.

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Der Innenverteidiger sollte in der vergangenen Saison bei den Mittelfranken eine Führungsrolle übernehmen, patzte aber häufig und stabilisierte sich erst gegen Ende der Spielzeit. Nach dem Klassenerhalt sollte er als Stütze gehalten werden, kam aber mit dem Wunsch, nach Australien zu wechseln, auf den Verein zu.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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