Mayoral vor Roma-Leihe

Mittelstürmer Borja Mayoral von Real Madrid steht unmittelbar vor einer Leihe zur AS Rom. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben sich die beiden Vereine am Montag geeinigt. Der Agent des 23-jährigen Spaniers soll bereits in der italienischen Hauptstadt angekommen sein, um die letzten Details zu klären. Bei einem Mayoral-Abgang stünde wohl auch fest, dass Wackelkandidat Luka Jovic, der zuletzt zweimal in der Real-Startelf stand, bei den Königlichen bleibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bisher kommt der ehemalige U21-Nationalspieler Spaniens in dieser La Liga-Saison nur auf zwei Kurzeinsätze und insgesamt 22 Minuten Spielzeit. In der vergangenen Spielzeit war er an UD Levante ausgeliehen, für die er in 36 Pflichtspielen neun Tore erzielte. Auch in der Bundesliga war Mayoral schon aktiv: In der Saison 2016/17 spielte er für den VfL Wolfsburg.