Der Transfer von Dani Carvajal (34) zum FC Getafe ist offenbar ins Wasser gefallen. Das bekräftigte Vereinspräsident Ángel Torres am Mittwochvormittag gegenüber ‚Chiringuito TV‘: „Da ist nichts. Alles ist geplatzt. Alle Parteien müssen ihr ‚Okay‘ geben. Sowohl La Liga als auch der Spieler und der Verein. Heute wird nichts passieren.“

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Carvajal, der seit seinem Abgang von Real Madrid Ende Juni vereinslos ist, hatte am gestrigen Dienstag den Medizincheck beim Madrider Vorortklub bestanden. Zur Vertragsunterschrift kommt es nun jedoch zumindest erst einmal nicht. Laut ‚Mundo Deportivo‘ spricht alles für ein Problem mit dem spanischen Financial Fairplay. Getafe habe die Obergrenze für die Gehaltskosten des Kaders überschritten und könne keinen weiteren Neuzugang verpflichten.