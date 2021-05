Freiburg verlängert mit Lienhart

Philipp Lienhart verlängert seinen bis 2022 datierten Vertrag beim SC Freiburg vorzeitig. Über die genaue Laufzeit macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben. Lienhart war 2017 zunächst per Leihe von Real Madrid nach Freiburg gewechselt, ein Jahr später folgte die Festverpflichtung für zwei Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lienhart habe „hier in Freiburg […] bereits als junger Spieler die Möglichkeit bekommen, mich zu einem gestandenen Bundesligaprofi zu entwickeln. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar – und das Vertrauen möchte ich auch in Zukunft mit Leistung zurückzahlen.“

Der 24-jährige Innenverteidiger sehe in Freiburg „die besten Voraussetzungen, mich auf hohem Niveau zu festigen und stetig noch besser zu werden.“ Sportdirektor Klemens Hartenbach sagt: „Philipp hat sich in seiner Zeit bei uns sowohl defensiv als auch offensiv stetig weiterentwickelt und ist eine feste Größe in unserer Mannschaft. Wir freuen uns daher sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen.“