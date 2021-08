Atalanta verpflichtet Koopmeiners

Atalanta Bergamo verstärkt sich im Mittelfeld mit Teun Koopmeiners. Wie die Italiener offiziell bekanntgeben, wechselt der 23-Jährige von AZ Alkmaar in die Serie A. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse von rund 14 Millionen Euro.

Koopmeiners stammt aus der Jugend von AZ Alkmaar. Für den Eredivisie-Verein lief er insgesamt 153-mal auf, erzielte dabei 43 Tore und 17 Vorlagen – stolze Zahlen für einen defensiven Mittelfeldspieler. Die starken Leistungen bescherten Koopmeiners ebenfalls einen Platz im niederländischen EM-Kader.

