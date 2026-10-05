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UEFA Nations League

DFB: Klopp zieht erstes Fazit

von Tristan Bernert - Quelle: RTL
1 min.
Bundestrainer Jürgen Klopp @Maxppp
Griechenland 0-0 Deutschland

Jürgen Klopp ist mit der abgelaufenen Länderspielpause grundsätzlich zufrieden. „Wir haben in den zwei Wochen ganz viele Nationalspieler gesehen. Jeder hat sich gezeigt, alle hatten ihre Berechtigung. Was man alles über uns gesagt hat. Was wir können. Was wir nicht können. Wir haben ein paar Zeichen gezeigt, dass wir ein paar Dinge besser können, als man uns das zugetraut hat“, so Klopp nach dem gestrigen 0:0 gegen Griechenland bei ‚RTL‘.

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Grundsätzliche habe er „etwas anschieben“ wollen und „das habe ich auf jeden Fall gesehen“. In Zukunft möchte Klopp aber nicht noch einmal einen XXL-Kader nominieren. Der Bundestrainer betonte aber: „Die Tür ist offen für jeden. Sperrangelweit.“ Nach vier Länderspielen unter Klopps Anleitung steht ein Sieg zu Buche (2:0 gegen Serbien). Gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:0) spielte man Remis. Das erste Duell mit Griechenland endete 0:1.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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