PSG holt sich wichtige Unterschrift ab

Senny Mayulu (20) bleibt Paris St. Germain offenbar doch erhalten. ‚RMC‘ zufolge sind sich die Parteien in puncto Vertragsverlängerung doch noch einig geworden. Der offensive Mittelfeldspieler werde zeitnah bis 2031 unterschreiben.

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Zuletzt zeichnete sich eigentlich ab, dass Klub und Spieler nicht auf einen Nenner kommen. Ein Jahr vor Vertragsende sollen zahlreiche Interessenten ihren Hut in den Ring geworfen haben, darunter unter anderem auch der FC Bayern sowie zahlreiche Premier League-Vereine. Nun können sich die Klubs aber einen konkreten Vorstoß sparen.