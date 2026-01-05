Hoffenheim: Coufal-Gespräche laufen

Die TSG Hoffenheim bastelt an einer Vertragsverlängerung mit Rechtsverteidiger Vladimír Coufal (33). Man sei in Gesprächen, bestätigt der tschechische Routinier gegenüber dem ‚kicker‘.

Coufals Arbeitspapier endet im Sommer. Vor rund einem halben Jahr war der 59-fache Nationalspieler ablösefrei von West Ham United in den Kraichgau gekommen und hat sich als wahrer Glücksfall entpuppt. Im System von Trainer Christian Ilzer ist Coufal auf der rechten Außenbahn ein absoluter Fixpunkt.