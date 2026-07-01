58 Millionen: Juve vor spannendem Sturm-Doppelschlag

Mit dem heutigen Mittwoch gehört Dusan Vlahovic (26) nicht mehr dem Kader von Juventus Turin an, sein Kontrakt ist nun offiziell ausgelaufen. Die Bianconeri bieten dem Neuner zwar einen frischen Einjahresvertrag, haben aber auch schon Ersatz am Haken.

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Unter anderem befindet sich Randal Kolo Muani (27) erneut im Anflug auf die Italiener. Der in der abgelaufenen Saison bei Tottenham Hotspur untergebrachte Angreifer steht vor einem weiteren Gastspiel. Dieses Mal soll die Alte Dame mit Paris St. Germain eine Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen Euro aushandeln.

Zusätzlich ziehen die Verantwortlichen offenbar einen hoch veranlagten Goalgetter an Land. Die Rede ist von Jeff Ekhator vom FC Genua, der mit 19 Jahren schon 54 Pflichtspiele in der Serie A auf dem Buckel hat (fünf Tore, eine Vorlage).

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Laut Fabrizio Romano hat Juve die Verpflichtung des Sturm-Talents unter Dach und Fach gebracht. Als Sockelbetrag fließen demzufolge 16 Millionen Euro innerhalb Italiens, zwei Millionen könnten an Boni folgen. Zudem sei der Transfer von David Puczka (21) Bestandteil des Deals, der Linksverteidiger werde den umgekehrten Weg in Richtung Genua antreten.