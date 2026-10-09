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Bundesliga

Bayer: Boniface-Überraschung?

von Dominik Sandler
Victor Boniface im Bayer-Trikot @Maxppp

Durch den Ausfall von Christian Kofane (20/Muskelverletzung) könnte bei Bayer Leverkusen die Stunde von Victor Boniface schlagen. Das bestätigte Trainer Carles Martínez auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr) in Mainz. Boniface sei „natürlich eine Option“, so der Spanier.

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Der Angreifer war nach seiner misslungenen Leihe zum SV Werder Bremen im Sommer unters Bayer-Kreuz zurückgekehrt. Am ersten Spieltag lieferte er bei seinem Kurzeinsatz gegen die SV Elversberg (2:3) eine Vorlage, seitdem kam der 25-Jährige nicht mehr zum Einsatz. In Mainz könnte der Rechtsfuß eine neue Chance erhalten, womöglich sogar in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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