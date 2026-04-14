BVB verteidigt Schlotterbeck-Klausel

Die Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck sorgt weiterhin für Diskussionen. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ hat sich jetzt Borussia Dortmunds Präsident Hans-Joachim Watzke zur Klausel geäußert und die Entscheidung der BVB-Verantwortlichen verteidigt: „Wir wären sonst Gefahr gelaufen, mit Beginn der neuen Saison mit Nico ins letzte Vertragsjahr zu gehen. Das wollten wir in jedem Fall vermeiden.“

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Weiter sagt Watzke: „Sollte es irgendwann passieren, dass er wechseln möchte, dann nehmen wir jetzt in diesem Sommer auf jeden Fall eine höhere Summe ein, als wenn er nicht verlängert hätte.“ Ferner habe man „den Transferwert dieses Spielers deutlich abgesichert und dadurch unsere Planungssicherheit deutlich erhöht“. Schlotterbeck besitzt in seinem neuen Vertrag eine Ausstiegsklausel, die bis Mitte Juli für drei Klubs gültig ist. Für 50 bis 60 Millionen Euro kann er schon in diesem Sommer wechseln.