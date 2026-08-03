TSG verhandelt Bundesliga-Wechsel von Zeitler

Der SC Paderborn möchte die Offensivabteilung offenbar mit Deniz Zeitler (19) verstärken. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Bundesliga-Aufsteiger mit der TSG Hoffenheim in Kontakt getreten, um einen Transfer auszuloten. Die TSG sei bereit, den talentierten Flügelspieler bei einem guten Angebot abzugeben.

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Zeitler erzielte in der vergangenen Saison 15 Tore für die Hoffenheimer Reserve. Die laufende Saisonvorbereitung absolviert der deutsche U20-Nationalspieler im Kreise der Profimannschaft. In Paderborn winkt Zeitler jedoch eine deutlich größere Chance auf Einsatzzeit.