45 Millionen für Lookman?

Fenerbahce bastelt an einem Transfer von Ademola Lookman (28). Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu berichtet, dass sich Fener-Sportdirektor Devin Özek in Italien befindet, um Verhandlungen mit Atalanta Bergamo zu führen. Der Serie A-Klub soll aktuell 45 Millionen Euro fordern.

Lookmans Vertrag beim Tabellensiebten läuft noch bis 2027. Bergamo hatte den nigerianischen Nationalspieler im Sommer 2022 für knapp elf Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtet. In der laufenden Saison kommt Lookman in 19 Pflichtspieleinsätzen auf drei Tore und zwei Assists.