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Einigung: Barça zurrt nächsten Deal fest

von Martin Schmitz - Quelle: Sport
1 min.
Dominik Livakovic im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der FC Barcelona steht kurz vor der Verpflichtung des kroatischen Nationaltorhüters Dominik Livakovic von Fenerbahce. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben sich beide Klubs auf den Transfer des 31-Jährigen verständigt, das Ablösepaket hat einen Wert von rund vier Millionen Euro. Laut Bericht steht noch der Austausch der nötigen Dokumente an, anschließend soll ein Leihverein für den Keeper festgelegt werden.

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Im Gespräch ist weiter ein neuerliches Gastspiel bei Dinamo Zagreb. Zum Beginn der kommenden Saison soll Livakovic dann Wojciech Szczęsny (36) als Nummer zwei der Katalanen beerben, dessen Vertrag am Ende der aktuellen Spielzeit ausläuft. Für DFB-Keeper Marc-André ter Stegen (34/zurzeit an Ajax Amsterdam verliehen) bliebe dann erneut kein Platz in Barcelona.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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