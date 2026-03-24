Menü Suche
Kommentar 7
Offiziell Premier League

Salah verlässt Liverpool

Der FC Liverpool und Mohamed Salah haben die vorzeitige Trennung im Sommer bekanntgegeben. Damit endet die Ära des Außenstürmers bei den Reds früher als ursprünglich geplant.

von Dominik Schneider - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Mohamed Salah im Liverpool-Trikot @Maxppp

Nach der laufenden Saison findet beim FC Liverpool eine Ära ihr Ende. Wie Reds mitteilen, wird Mohamed Salah den Verein nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen. Der 33-Jährige steht eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag, zwischen Klub und Spieler wurde aber eine Vereinbarung über die vorzeitige Trennung getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Liverpool FC
Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.

The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️
Bei X ansehen

Im Statement wird Wert darauf gelegt, dass Salah den Wunsch äußerte, die Entscheidung so früh wie möglich den Fans mitzuteilen. 2017 hatte Liverpool den treffsicheren Außenstürmer von der AS Rom verpflichtet. Seitdem spielte sich der ägyptische Nationalspieler in die Rekordbücher des traditionsreichen Klubs.

Mohamed Salah
Bei X ansehen

Salah hat Liverpool zu zwei Premier League-Titeln, der Champions League, der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, dem UEFA Super Cup, dem FA Cup und zwei Ligapokalen sowie einem FA Community Shield geführt. In 433 Einsätzen erzielte er 255 Tore und belegt den dritten Rang in der internen ewigen Torjägerliste.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Mohamed Salah

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Mohamed Salah Mohamed Salah
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert