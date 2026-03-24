Salah verlässt Liverpool

Nach der laufenden Saison findet beim FC Liverpool eine Ära ihr Ende. Wie Reds mitteilen, wird Mohamed Salah den Verein nach neun Jahren an der Anfield Road verlassen. Der 33-Jährige steht eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag, zwischen Klub und Spieler wurde aber eine Vereinbarung über die vorzeitige Trennung getroffen.

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Im Statement wird Wert darauf gelegt, dass Salah den Wunsch äußerte, die Entscheidung so früh wie möglich den Fans mitzuteilen. 2017 hatte Liverpool den treffsicheren Außenstürmer von der AS Rom verpflichtet. Seitdem spielte sich der ägyptische Nationalspieler in die Rekordbücher des traditionsreichen Klubs.

Salah hat Liverpool zu zwei Premier League-Titeln, der Champions League, der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, dem UEFA Super Cup, dem FA Cup und zwei Ligapokalen sowie einem FA Community Shield geführt. In 433 Einsätzen erzielte er 255 Tore und belegt den dritten Rang in der internen ewigen Torjägerliste.