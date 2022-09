HSV: Boldt forciert Walter-Verlängerung

Jonas Boldt will in Sachen Vertragsverlängerung mit Trainer Tim Walter nicht lockerlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der Sportchef des Hamburger SV das Thema erneut auf die Agenda setzen und möglichst langfristig mit dem Übungsleiter verlängern.

Walter steht im Volksparkstadion noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Boldt plante schon früher eine Ausdehnung des Kontrakts, damals bremste aber der Aufsichtsrat. Offen bleibt, wie sich das Gremium nun positionieren wird.