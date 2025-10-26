Bitterer Ausfall für Klose

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg müssen im Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserlautern (13:30 Uhr) auf Pape Demba Diop verzichten. Wie die Franken mitteilen, hat sich der Mittelfeldspieler im Abschlusstraining verletzt.

Diop war erst spät im Sommer-Transferfenster auf Leihbasis von Racing Straßburg nach Nürnberg gekommen. Der 22-jährige entpuppte sich gleich als Verstärkung und startete bislang in jedem Spiel. Nun rückt für ihn Leverkusen-Leihgabe Artem Stepanov (18) ins Team.