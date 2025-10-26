2. Bundesliga
Bitterer Ausfall für Klose
1 min.
@Maxppp
Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg müssen im Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserlautern (13:30 Uhr) auf Pape Demba Diop verzichten. Wie die Franken mitteilen, hat sich der Mittelfeldspieler im Abschlusstraining verletzt.
Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg @1_fc_nuernberg – 12:30
‼ 𝐒𝐨 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥𝐭 𝐝𝐞𝐫 #𝐅𝐂𝐍 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐞𝐦 #𝐁𝐞𝐭𝐳𝐞 ‼Bei X ansehen
#Diop hat sich im Abschlusstraining verletzt und muss passen. Für ihn startet #Stepanov. Sonst keine Änderungen.
#FCKFCN
#Diop hat sich im Abschlusstraining verletzt und muss passen. Für ihn startet #Stepanov. Sonst keine Änderungen.
#FCKFCN
Diop war erst spät im Sommer-Transferfenster auf Leihbasis von Racing Straßburg nach Nürnberg gekommen. Der 22-jährige entpuppte sich gleich als Verstärkung und startete bislang in jedem Spiel. Nun rückt für ihn Leverkusen-Leihgabe Artem Stepanov (18) ins Team.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden