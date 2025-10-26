Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Bitterer Ausfall für Klose

von Lukas Hörster
1 min.
Miroslav Klose ist nachdenklich @Maxppp
Kaiserslautern 1-0 Nürnberg

Miroslav Klose und der 1. FC Nürnberg müssen im Zweitliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserlautern (13:30 Uhr) auf Pape Demba Diop verzichten. Wie die Franken mitteilen, hat sich der Mittelfeldspieler im Abschlusstraining verletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
‼ 𝐒𝐨 𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥𝐭 𝐝𝐞𝐫 #𝐅𝐂𝐍 𝐚𝐮𝐟 𝐝𝐞𝐦 #𝐁𝐞𝐭𝐳𝐞 ‼

#Diop hat sich im Abschlusstraining verletzt und muss passen. Für ihn startet #Stepanov. Sonst keine Änderungen.

#FCKFCN
Bei X ansehen

Diop war erst spät im Sommer-Transferfenster auf Leihbasis von Racing Straßburg nach Nürnberg gekommen. Der 22-jährige entpuppte sich gleich als Verstärkung und startete bislang in jedem Spiel. Nun rückt für ihn Leverkusen-Leihgabe Artem Stepanov (18) ins Team.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Nürnberg
Pape Demba Diop

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Pape Demba Diop Pape Demba Diop
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert