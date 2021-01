Tuchels Scherz-Debüt | United gedemütigt

Tuchel enttäuscht England

Beim Debüt von Thomas Tuchel als Chelsea-Trainer kamen die Blues gegen Wolverhampton Wanderers nicht über ein torloses Unentschieden (hier die FT-Analyse) hinaus. Die englische Presse hatte sich vom neuen Coach deutlich mehr erhofft. Eine Premiere, die der ‚Daily Star‘ als „schlecht“ beurteilt. „Das muss ein Scherz sein“, poltert die ‚Daily Mail‘ und ist nicht zufrieden, dass Tuchel die Fanfavoriten Mason Mount und Christian Pulisic auf die Bank setzte. „Chelseas neue Ära beginnt mit einem frustrierenden Remis“, schreibt der ‚Guardian‘ diplomatisch und rechnet damit, dass der 49-Jährige Zeit brauchen wird, um seine Ideen umsetzen zu können.

Barça atmet auf

Der FC Barcelona hat es in dieser Spielzeit nicht einfach, zahlreiche Nebenkriegsschauplätze scheinen den Verein immer wieder aus der Ruhe zu bringen. Gegen Rayo Vallecano sah es im gestrigen Achtelfinale in der Copa del Rey bereits nach dem nächsten Tiefschlag für die Blaugrana aus, ehe Lionel Messi und Frenkie de Jong mit ihren Treffern die Partie in einen späten 2:1-Sieg verwandelten. „Comeback und Einzug ins Viertelfinale“, freut sich die ‚Sport‘. Auch der ‚Mundo Deportivo‘ gefällt die Reaktion des Koeman-Teams. Die katalanische Presse ist erst einmal zufriedengestellt.

Schmach für die Red Devils

In der Premier League zwölf Spiele lang ungeschlagen, vor wenigen Tagen im FA Cup den FC Liverpool nach Hause geschickt – bei Manchester United lief es bis zum gestrigen Abend eigentlich wie am Schnürchen. Gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United wurde das nächste teufelsrote Fest erwartet – es folgte jedoch eine 1:2-Blamage und der erst zweite Saisonsieg der Blades. Siegtorschütze Oliver Burke habe United „gedemütigt“, wie der ‚Daily Star‘ schreibt. Für die Boulevardzeitung ist es „der größte Schock der Saison“. Die ‚Sun‘ ist schlichtweg ratlos: „Was auf Erden geht hier vor?“