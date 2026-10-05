Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

BVB dran: Der Preis für Regula

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Marcel Regula gibt Gas @Maxppp

Marcel Regula (19) bleibt bei Borussia Dortmund ein heißes Thema mit Blick auf das Winter-Transferfenster. Nach Informationen von ‚Sky‘ fordert Zaglebie Lubin rund sieben bis acht Millionen Euro Ablöse für den frischgebackenen polnischen Nationalspieler, der schon im Sommer fast an der Strobelallee gelandet wäre.

Unter der Anzeige geht's weiter

BVB-Sportdirektor Ole Book hält laut ‚Sky‘ weiterhin Kontakt zum flexibel einsetzbaren Offensivtalent. Die Forderungen von Lubin könnten dem Bezahlsender zufolge aber ein Knackpunkt sein, da der BVB aufgrund der Sommer-Ausgaben keinen großen finanziellen Spielraum mehr habe. Ein potenzieller Regula-Deal im Winter hänge auch davon ab, ob ein Verkaufskandidat wie Luca Reggiani (18) zu Geld gemacht wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ekstraklasa
BVB
Zagłębie
Marcel Wojciech Reguła

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ekstraklasa Ekstraklasa
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Zagłębie Logo Zaglebie Lubin SSA
Marcel Wojciech Reguła Marcel Wojciech Reguła
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert