BVB dran: Der Preis für Regula

Marcel Regula (19) bleibt bei Borussia Dortmund ein heißes Thema mit Blick auf das Winter-Transferfenster. Nach Informationen von ‚Sky‘ fordert Zaglebie Lubin rund sieben bis acht Millionen Euro Ablöse für den frischgebackenen polnischen Nationalspieler, der schon im Sommer fast an der Strobelallee gelandet wäre.

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BVB-Sportdirektor Ole Book hält laut ‚Sky‘ weiterhin Kontakt zum flexibel einsetzbaren Offensivtalent. Die Forderungen von Lubin könnten dem Bezahlsender zufolge aber ein Knackpunkt sein, da der BVB aufgrund der Sommer-Ausgaben keinen großen finanziellen Spielraum mehr habe. Ein potenzieller Regula-Deal im Winter hänge auch davon ab, ob ein Verkaufskandidat wie Luca Reggiani (18) zu Geld gemacht wird.