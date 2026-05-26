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Bundesliga

VfB: Wohlgemuth vor der Unterschrift

von Simon Martis - Quelle: kicker
Fabian Wohlgemuth im Interview @Maxppp

VfB Stuttgart und Fabian Wohlgemuth stehen offenbar vor einer weiteren Zusammenarbeit über 2027 hinaus. Wie der ‚kicker‘ berichtet, laufen derzeit Gespräche zwischen Wohlgemuth und dem Aufsichtsrat des VfB. Bis auf letzte Details sollen bereits alle Vertragsinhalte geklärt sein, eine Einigung steht demnach kurz bevor.

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Wohlgemuth war im Dezember 2022 als Nachfolger von Sven Mislintat zum Sportdirektor des VfB ernannt worden. Im Juli 2024 stieg der 47-Jährige schließlich zum Vorstand Sport auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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